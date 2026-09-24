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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: भव्य ग्लोबल नृत्य, ड्रोन एवं लेजर शो होंगे आकर्षण का केंद्र
विधायक एवं अध्यक्ष दशहरा कमेटी इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का आयोजन 21 से 27 अक्तूबर तक किया जाएगा। इस वर्ष यह प्रयास किए जा रहे हैं कि बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों की इसमें सहभागिता हो। इस बार एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय और विदेशी संस्कृति का मिश्रण प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसे ग्लोबल नृत्य के रूप में डिजाइन करके प्रस्तुत किया जाएगा। हर वर्ष की भांति अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव इस आयोजन का मुख्य आकर्षण है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के रंगारंग लोक नृत्यों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों की संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यह बात विधायक एवं अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने अटल सदन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा की 17वीं शताब्दी से चली आ रही कुल्लू दशहरा की ऐतिहासिक परंपरा की झलक पुरे विश्व स्तर दिखाई दे इसके लिए पूरा प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल्लू में लगभग 365 स्थानीय देवी-देवता निवास करते हैं। इसलिए इस भूमि को देवभूमि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के आयोजन के लिए सभी देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है।
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