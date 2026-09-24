Kullu News: सिटी में आज

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आयोजन : लाहौल में यंग ड्रुकपा एसोसिएशन की ओर से आयोजित धार्मिक पदयात्रा अपराह्न 3 बजे त्रिलोकनाथ पहुंचेगी।

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खेल : राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजौरा में अंडर-14 छात्र वर्ग की सांस्कृतिक एवं खेल प्रतियोगिता में मुकाबले सुबह 9 बजे से शुरू होंगे।

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परंपरा : गुरुद्वारा गदौरी साहिब में बाबा श्रीचंद जी महाराज के 532वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर सुबह 10:30 बजे से पाठ और संगत का आयोजन होगा।

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काम की बात

परिवहन : अंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू से लाहौल-स्पीति के केलांग के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सुबह 7 और अपराह्न 12:30 बजे रवाना होंगी।

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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350

क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. शानू महाजन और रात 9:30 बजे से डॉ. शुभम सेवाएं देंगे।

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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक

पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, सुरेंद्र

महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुर

मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार

ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक

सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर

ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया

त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर

गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक

बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक

हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791

24×7 खुला रहता है।

सम्मेलन : गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान मौहल में राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।