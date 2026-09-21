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कुल्लू: आनी-निरमंड में घर के पास मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाएं, 26-27 सितंबर को लगेंगे विशेष शिविर
कुल्लू जिले के आनी और निरमंड स्वास्थ्य खंडों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को घर के करीब पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों स्वास्थ्य खंडों में स्वास्थ्य और दिव्यांगता शिविर आयोजित करने की योजना तैयार की है।
इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच करने का प्रयास किया जाएगा। खासकर बीमार बुजुर्गों और मरीजों की समय पर पहचान कर उन्हें उपचार सुविधा उपलब्ध करवाने पर जोर रहेगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू डॉ. रणजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य और दिव्यांगता शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों की जांच करना है, ताकि बीमार बुजुर्गों और मरीजों को समय पर उपचार मिल सके और वे स्वस्थ जीवन जी सकें।
शिविरों में दिव्यांगजनों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला मुख्यालय कुल्लू आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविरों के माध्यम से यह सुविधा उनके नजदीक उपलब्ध करवाने की योजना बनाई गई है।
इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों को जिला मुख्यालय तक आने-जाने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विशेष स्वास्थ्य और दिव्यांगता शिविर सितंबर के अंतिम सप्ताह में 26 और 27 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे।
विभाग का उद्देश्य इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाना और जरूरतमंद मरीजों की समय पर जांच एवं उपचार सुनिश्चित करना है।
आनी और निरमंड जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में इस तरह के शिविरों से लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। विभाग ने दोनों स्वास्थ्य खंडों में योजनाबद्ध तरीके से ऐसे शिविर आयोजित करने की तैयारी की है।
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