Kullu News: विशेष बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मोहा मन

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कार्यक्रम में रोटरी क्लब मनाली की अध्यक्ष मीनाक्षी कैस्टेलिनो और रोटरी क्लब कुल्लू के पूर्व अध्यक्ष अंशुल पराशर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी प्रतिभा की सराहना की। चारु फाउंडेशन के ट्रस्टी कमलेश कुमार धीमान और नवचेतना के शेरू राम ने अतिथियों का स्वागत किया।समारोह में कार सेवा दल के अध्यक्ष मनदीप सिंह डांग, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की सचिव शालिनी वत्स किमटा, सहारा वृद्ध आश्रम की अनीता और साफिया फाउंडेशन की श्रुति मौर्य भारद्वाज विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले बच्चों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।समापन अवसर पर नवचेतना स्पेशल स्कूल के सचिव शेर राम शरेहली ने मुख्य अतिथि, विशेष अतिथियों और अभिभावकों का आभार जताया। मंच संचालन बिज्जू कुल्लू ने किया। समारोह में बच्चों के अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य गण्यमान्य लोगों ने भाग लिया। संवाद