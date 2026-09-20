Kullu News: इंदिरा को बनाया मनाली विस क्षेत्र का अध्यक्ष

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संगठन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक मनाली विधानसभा क्षेत्र की अध्यक्ष इंदिरा उपाध्याय, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की अध्यक्ष आशा ठाकुर और बंजार विधानसभा क्षेत्र की अध्यक्ष अंजलि शर्मा को बनाया गया है। जिला कुल्लू के विभिन्न ब्लॉकों में भी महिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं।मनाली ब्लॉक की जिम्मेदारी सीता देवी, कुल्लू की हर्षा ठाकुर, भुंतर-एक की हीरा ठाकुर, बंजार की भावना चौहान, भुंतर-दो की कलावती, आनी की प्रभा भारती और निरमंड की पूजा ठाकुर को सौंपी गई है। सीता देवी को मनाली बीएमसी, हर्षा ठाकुर को कुल्लू बीएमसी, हीरा ठाकुर को भुंतर-एक बीएमसी, भावना चौहान को बंजार बीएमसी, कलावती को भुंतर-दो बीएमसी, प्रभा भारती को आनी बीएमसी और पूजा ठाकुर को निरमंड बीएमसी की अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। संवाद