{"_id":"6aa9539c1439c82e9f0e605d","slug":"video-kangra-deputy-commissioner-hemraj-bairwa-conducted-a-surprise-inspection-of-chc-bir-and-reviewed-the-arrangements-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सीएचसी बीड़ का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाएं जांचीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बीड़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में ओपीडी, दवाइयों के स्टॉक और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या, जांच व्यवस्था और उपचार सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल में सभी जरूरी दवाइयों का स्टॉक दुरुस्त रखा जाए और वितरण का नियमित रिकॉर्ड बनाया जाए, ताकि मरीजों को बाहर से दवा न लेनी पड़े। इसके साथ ही उन्होंने पेयजल, बैठने की व्यवस्था और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। उपायुक्त ने चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र स्थानीय लोगों की जीवनरेखा हैं, इसलिए संवेदनशीलता के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। इस मौके पर एसडीएम संकल्प गौतम सहित स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ मौजूद रहा।

... और पढ़ें