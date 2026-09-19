Kangra News: डल झील में महाआरती के साथ राधा अष्टमी उत्सव शुरू

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उप मुख्य सचेतक एवं स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया ने महाआरती में शामिल होकर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की।महा आरती के दौरान डल झील परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने इसमें भाग लिया। भगवान शिव और राधा-कृष्ण के जयघोष से पूरा परिसर भक्तिरस में डूब गया।महाआरती के साथ शुरू हुए उत्सव में श्रद्धालुओं ने डल झील के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। मेले को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया।