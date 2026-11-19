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प्रदेश सह संयोजक भाजपा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ सदस्य जगदेव ठाकुर के नेतृत्व में गुरुवार को राजा का तालाब में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। इस मौके पर उपतहसील राजा का तालाब नायब तहसीलदार सुरजीत कुमार के माध्यम से प्रदेश राज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा गया। ज्ञापन में सड़कों की बदहाल स्थिति और सड़क हादसों में वृद्धि का जिक्र गया गया है।

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