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वीडियो: अवाहदेवी में खराब एचआरटीसी बस, स्कूली बच्चों समेत यात्री परेशान
बुधवार को अवाहदेवी में एचआरटीसी की बस अचानक खराब हो जाने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस का फैन बेल्ट टूट जाने के कारण वह निर्धारित रूट पर आगे नहीं जा सकी। बीच रास्ते में बस के खड़े हो जाने से स्कूली बच्चों समेत अन्य यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वहीं, सड़क पर बस खराब होने के कारण जाम की स्थिति भी बनी रही। सरकारी बस सुबह करीब 8:30 बजे अवाहदेवी से वाया बगवाड़ा हमीरपुर रूट पर चलती है। अचानक तकनीकी खराबी आने से बस नहीं चल पाई। इससे इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा, जबकि कुछ यात्री बस के ठीक होने का इंतजार करते रहे। स्थानीय लोगों ने एचआरटीसी प्रबंधन से बसों की नियमित तकनीकी जांच करवाने और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने की मांग की है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर यात्रियों का भरोसा बनाए रखने के लिए बसों की तकनीकी स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण रूटों पर संचालित बसों की स्थिति की नियमित जांच की जाए।
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