हमीरपुर: अनुबंध पर लाने की अवधि आठ वर्ष की जाए, जल रक्षक संघ ने एडीसी को सौंपा ज्ञापन

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जल रक्षक संघ की ओर से जिला प्रधान राजेश कुमार के नेतृत्व में शनिवार को एडीसी अभिषेक गर्ग को ज्ञापन सौंपा गया। संघ ने जल रक्षकों को अनुबंध पर लाने की अवधि 12 वर्ष से घटाकर आठ वर्ष करने की मांग उठाई। जिला प्रधान राजेश कुमार ने बताया कि जल रक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर अपेक्षित नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाए हैं। संघ ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।

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