{"_id":"6b0422dc65f066d8e307cfee","slug":"video-in-the-cricket-tournament-the-hamirpur-zone-defeated-shimla-by-83-runs-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो:क्रिकेट प्रतियोगिता में हमीरपुर जोन ने शिमला को 83 रन से हराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) खेल संगठन की ओर से बड़ू में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन सोमवार को तीन मुकाबले खेले गए। इसमें हमीरपुर जोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शिमला जोन को 83 रन से करारी शिकस्त दी। वहीं, साउथ जोन शिमला और मंडी जोन की टीमों ने भी अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया।

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