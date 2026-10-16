{"_id":"6ad1f12efa69cc48290dd60a","slug":"video-hamirpur-district-level-children-science-congress-duggha-kalan-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर के डुग्घा कलां में जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन शुरू, 572 विद्यार्थी ले रहे भाग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एसडी पब्लिक स्कूल डुग्घा कलां में शुक्रवार को जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने किया। स्कूल शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (हिमकोस्टे) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में जिले के विभिन्न उपमंडलों के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि बाल विज्ञान सम्मेलन जैसे आयोजनों से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और नई चीजें सीखने की रुचि विकसित होती है। उन्होंने सम्मेलन में विद्यार्थियों की ओर से तैयार किए गए विभिन्न प्रोजेक्टों और मॉडलों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा उनके प्रयासों की सराहना की। जिला विज्ञान समन्वयक राजेश गौतम और मेजबान स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद ठाकुर ने सम्मेलन के तहत आयोजित की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपमंडल स्तर पर चयनित 572 विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें साइंस क्विज, साइंस एक्टिविटी, मैथेमेटिक्स ओलंपियाड, साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और साइंस मॉडल प्रदर्शनी शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को विज्ञान से जुड़े विषयों पर अपनी समझ, प्रतिभा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार, पार्टी के वरिष्ठ नेता शहनशाह, राजेश आनंद, नीरज ठाकुर और रजत राणा सहित विज्ञान अध्यापक उपस्थित रहे।

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