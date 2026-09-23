{"_id":"6ab39d07dfe3a53fd90b7f5c","slug":"video-chakmoh-panchayat-house-theft-lock-broken-diyotsidh-hamirpur-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: चकमोह पंचायत में चोरी, घर का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने दिया वारदात को अंजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकमोह पंचायत के वार्ड नंबर 5 में मंगलवार शाम घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात सामने आई है। घटना के समय परिवार के सदस्य घर से बाहर थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश कर चोरी की। जानकारी के अनुसार, जमुना देवी दियोटसिद्ध गई हुई थीं, जबकि उनका बेटा भी दियोटसिद्ध में था। परिवार के सदस्यों की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर अज्ञात व्यक्ति ने घर का ताला तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार के सदस्य जब घर वापस लौटे तो उन्हें मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। इसके बाद घर में चोरी होने की जानकारी सामने आई। परिवार ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घर के आसपास और अंदर की स्थिति की जांच करने के साथ ही चोरी से जुड़े साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने और उसकी तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल चोरी में कितना सामान या नकदी गायब हुई है, इसका आकलन किया जा रहा है। परिवार की ओर से सामान और नकदी की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

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