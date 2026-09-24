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बिहार: वायरल वीडियो ने खोली पोल! युवती से बदसलूकी के आरोप में छह हिरासत में, शराब कनेक्शन भी सामने आया

Thu, 24 Sep 2026 11:58 AM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Thu, 24 Sep 2026 11:58 AM IST
सार

समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव के पास बांध पर युवती से कथित अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह के निर्देश पर कर्पूरीग्राम समेत पांच थानों की पुलिस ने छापेमारी कर मुख्य आरोपी बताए जा रहे विकास कुमार शर्मा, राहुल कुमार, अवधेश पासवान, रामबाबू साहनी, छोटू पासवान और वार्ड सदस्य दिलीप राम को हिरासत में लिया है।

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युवती से बदसलूकी के आरोप में छह हिरासत में - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के जमुई में युवती से सरेराह बदसलूकी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि समस्तीपुर में भी ऐसी ही घटना का वीडियो सामने आने से सनसनी फैल गई। जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर दूर कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव के पास बांध पर हुई बताई जा रही इस घटना का वीडियो बुधवार देर शाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एक युवती को कुछ युवकों से घिरा देखा जा सकता है। आरोप है कि युवकों ने उसके साथ सरेराह अभद्रता, गाली-गलौज और गलत तरीके से छूने जैसी अश्लील हरकत की।

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वीडियो वायरल होते ही समस्तीपुर जिला पुलिस सक्रिय हो गई। एसपी अरविंद प्रताप सिंह के निर्देश पर कर्पूरीग्राम, नगर, मुफ्फसिल, पूसा और कल्याणपुर थानों की पुलिस ने देर रात तक अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में छह लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। हिरासत में लिए गए लोगों में मुख्य आरोपी बताए जा रहे विकास कुमार शर्मा, राहुल कुमार, अवधेश पासवान, रामबाबू साहनी, छोटू पासवान और वार्ड सदस्य दिलीप राम शामिल हैं। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। हालांकि, अभी तक पुलिस की ओर से मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

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बाइक किनारे लगाकर फोटो ले रही थी युवती

बताया जा रहा है कि युवती एक युवक के साथ बाइक से पूसा-मगरदही घाट-समस्तीपुर जाने वाली बांध सड़क से गुजर रही थी। जगतसिंहपुर गांव के पास दोनों ने बाइक सड़क किनारे लगाई और युवती वहां फोटो लेने लगी। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और युवती को चारों तरफ से घेर लिया। वायरल वीडियो में युवती के आसपास कई युवक दिखाई दे रहे हैं। युवती लगातार उनका विरोध करती नजर आती है। आरोप है कि इस दौरान युवकों ने उसके साथ गाली-गलौज की और अश्लील हरकत करते हुए गलत तरीके से छुआ। घटना के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल से बना लिया। यही वीडियो बुधवार देर शाम सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर तेजी से वायरल होने लगा।

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युवती घिरी रही, साथ आया युवक मौके से भागा

वीडियो में युवती को कई लोगों के बीच घिरा हुआ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि अचानक भीड़ बढ़ने और युवती को घिरा देखकर उसके साथ आया युवक डर गया और मौके से भाग निकला। इसके बाद युवती अकेले ही वहां मौजूद युवकों का विरोध करती रही। वीडियो में युवती द्वारा अपने भाई को फोन करने की बात भी सुनाई दे रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होते ही पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी।

एसपी के निर्देश पर पांच थानों की पुलिस ने की छापेमारी

वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अरविंद प्रताप सिंह के निर्देश पर कर्पूरीग्राम, नगर, मुफ्फसिल, पूसा और कल्याणपुर थानों की पुलिस टीम सक्रिय हुई। पुलिस ने जगतसिंहपुर इलाके में देर रात तक अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। इसी कार्रवाई में छह लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब हिरासत में लिए गए लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

वीडियो में दिख रहे अन्य लोगों की पहचान में जुटी पुलिस

पुलिस वायरल वीडियो को खंगालकर उसमें दिखाई दे रहे अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो किस व्यक्ति ने बनाया था और इसे सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया। जांच के दौरान पुलिस घटना की पूरी परिस्थितियों और वीडियो में दिखाई दे रहे प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।

विकास और राहुल का शराब कारोबार से कनेक्शन भी सामने आया

पुलिस कार्रवाई के बीच हिरासत में लिए गए विकास कुमार शर्मा और राहुल कुमार का शराब कारोबार से जुड़ा कनेक्शन भी सामने आने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ शराब से जुड़े कई मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस उनके पुराने मामलों और आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है।
हालांकि, मौजूदा घटना में दोनों की भूमिका और पुराने मामलों से जुड़ी पूरी जानकारी पुलिस के आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

कौन है युवती, पुलिस कर रही पहचान

घटना में पीड़ित युवती की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। वह किस गांव की रहने वाली है और मंगलवार को वह बांध पर किस काम से पहुंची थी, इसकी जानकारी भी फिलहाल सामने नहीं आई है। पुलिस युवती तक पहुंचने, उसका पक्ष जानने और मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी है।

वायरल वीडियो के बाद महिला सुरक्षा पर उठे सवाल

जमुई के बाद समस्तीपुर से सामने आए इस वायरल वीडियो ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले व्यवहार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की जांच अब वीडियो में दिखाई दे रहे सभी लोगों की भूमिका, घटना की पूरी परिस्थितियों और आरोपितों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड पर केंद्रित है। पुलिस के आधिकारिक बयान और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

 

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