दलाई लामा की दीर्घायु के लिए धर्मशाला में गायत्री महायज्ञ, विश्व शांति और धार्मिक सद्भाव का लिया संकल्प

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कचहरी अड्डा स्थित हनुमान मंदिर में रविवार को तिब्बती धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना के लिए विशेष धार्मिक समारोह आयोजित किया गया। धर्मशाला हिंदू चैप्टर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए विशेष गायत्री महायज्ञ किया गया। सुबह 12 बजे शुरू हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस दौरान ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के संदेश के साथ विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना की गई। आयोजन का उद्देश्य दलाई लामा के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करने के साथ समाज में शांति और धार्मिक सद्भाव का संदेश देना रहा। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. राजेश शर्मा मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विधि-विधान के साथ महायज्ञ में आहुतियां डालीं और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। आयोजन समिति की ओर से किए गए आह्वान पर बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु भी हनुमान मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर शांति और सद्भाव के संकल्प में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक आस्था के साथ विश्व शांति की भावना को प्रमुखता दी गई। आयोजन में दलाई लामा के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना के साथ मानव कल्याण और आपसी सद्भाव का संदेश भी दिया गया।

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