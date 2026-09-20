बिग बॉस 20: घर से बेघर हुआ यह सदस्य; काजी और रीति में हुई बहस, आम्रपाली और माही में से किसे मिला ज्यादा प्यार?

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विज्ञापन आज रविवार को शो 'बिग बॉस 20' काफी हंगामा भरा रहा। शो से पहला एविक्शन हो गया है। पहला सदस्य जो घर से बाहर हो गया है वह रोहिद खान है। घर से बाहर होने के लिए चार सदस्य नॉमिनेटेड थे। ये चार सदस्य आसिफ, स्काउट ओपी, यंग डीएसए और रोहिद खान थे। इन लोगों ने नॉमिनेशन प्रक्रिया पर चर्चा की थी। यह बिग बॉस के घर के नियम के खिलाफ था।

घर से बाहर हुए रोहिद

चूंकी यंग घर के कप्तान थे इसलिए उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता था। बाकी तीन लोगों के पास कोई तथास-टू नहीं था। इन लोगों से ये अधिकार छीन लिया गया था। इस हफ्ते रोहिद को सबसे कम वोट मिले। ऐसे में रोहिद घर के बाहर हो गए।

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ठकुराईन चुनी गईं आम्रपाली

घर में टास्क कराया गया। पूछा गया कि घर सबसे अच्छे से कौन संभालता है। ये कंपटीशन माही और आम्रपाली के बीच रखा गया। चार लोगों ने माही को वोट दिए, बाकी सबने आम्रपाली को वोट दिए। आम्रपाली घर की ठकुराइन चुनी गईं। हालांकि इस टास्क का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला।

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सेट पर पहुंची सोनाली बेंद्रे

इसके अलावा सोनाली बेंद्रे 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचीं। वह सलमान खान से मिलीं और अभिनेता के लिए वह हलवा भी बनाकर लाईं थीं। उन्होंने भाईजान को हलवा चखाया। वह शो पर अपने अपकमिंग शो के प्रमोशन के लिए पहुंचीं थीं। इस पर उन्होंने सलमान से चर्चा की और घर वालों से बात की। आदित्य धर: दीपिका-रणवीर की दूसरी बेटी के जन्म पर ‘धुरंधर’ के निर्देशक हुए खुश; कहा- पहले लक्ष्मी, अब सरस्वती इसके अलावा सोनाली बेंद्रे 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचीं। वह सलमान खान से मिलीं और अभिनेता के लिए वह हलवा भी बनाकर लाईं थीं। उन्होंने भाईजान को हलवा चखाया। वह शो पर अपने अपकमिंग शो के प्रमोशन के लिए पहुंचीं थीं। इस पर उन्होंने सलमान से चर्चा की और घर वालों से बात की।

सिद्धार्थ और तमन्ना भाटिया सेट पर पहुंचे

शो में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया भी पहुंचे। सिद्धार्थ ने बताया कि उनकी पसंदीदा कंटेस्टेंट कनिका हैं। तमन्ना ने काजी को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने काजी से कहा कि वह रॉकस्टार स्टेप सीखनी चाहती हैं। इसके बाद काजी ने उन्हें स्टेप सिखाए।

सलमान ने क्यों किया था नाटक?

सलमान ने कल जो सीने में दर्द का नाटक किया था, वो घर वालों को ये बताने के लिए किया था कि पिछले कुछ हफ्तों से काजी तौकीर आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वह आपके साथ मेंटल हेल्थ का नाटक करने का प्रैंक खेल रहे हैं। हालांकि ये हार्मलेस है। इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सलमान ने समझाया कि काजी तुमको ये करने की जरूरत नहीं थी। तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे। ये जो तुमने किया ये बहुत गलत किया है।