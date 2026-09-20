यमन में फिर भड़का गृहयुद्ध: हूतियों ने सऊदी के साथ आने वाले देशों को दी चेतावनी, क्या-क्या कहा?

हूती नेताओं के मुताबिक, किसी दूसरे देश के सऊदी के साथ युद्ध में शामिल होने पर संघर्ष का दायरा यमन की सीमाओं से बाहर जा सकता है।

अल-बुखैती ने दावा किया कि हूतियों के पास एक साथ कई मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता मौजूद है।

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एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, ओमान ने पिछले सप्ताहांत अमेरिका और हूती प्रतिनिधियों के बीच बैठक की मेजबानी की थी। हालांकि अल-बुखैती ने केवल ओमान के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क की पुष्टि की।

विज्ञापन विज्ञापन हूतियों ने ट्रंप प्रशासन को भरोसा दिया है कि वे लाल सागर में अमेरिकी जहाजों या किसी दूसरे देश के जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे, हालांकि सऊदी अरब को उन्होंने इससे अलग रखा है।

अल-बुखैती ने बताया कि यमन के पश्चिमी तट की ओर हूतियों की तेज बढ़त के बाद अमेरिका ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों से सीधे संपर्क नहीं हुआ, बल्कि लंबे समय से मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे ओमान के जरिये बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले सप्ताह कहा था कि उनके प्रशासन की हूतियों से बातचीत हुई है।अल-बुखैती ने कहा कि हूतियों के सैन्य अभियान का मकसद बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य को बंद करना नहीं है। उनका कहना है कि उद्देश्य इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से सभी के लिए नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। बाब अल-मंदेब से सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के करीब 12 प्रतिशत व्यापार का आवागमन होता है। हूतियों के हालिया अभियान में महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और लाल सागर के कुछ अहम द्वीप उनके नियंत्रण में आए हैं, जिससे उन्हें समुद्री यातायात पर नजर रखने में रणनीतिक बढ़त मिली है।अल-बुखैती के मुताबिक, सऊदी अरब जब तक यमन के हूती-नियंत्रित इलाकों की करीब एक दशक पुरानी नाकेबंदी खत्म नहीं करता और लाल सागर के हूती नियंत्रण वाले बंदरगाहों तक जहाजों की पहुंच नहीं देता, तब तक सऊदी अरब पर हूती हमले जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद हूती बातचीत के लिए तैयार होंगे।हूतियों की हालिया बढ़त ने 2022 के उस संघर्षविराम को खत्म कर दिया, जिसने बड़े स्तर पर यमन के गृहयुद्ध को रोक दिया था। यह युद्ध तब शुरू हुआ था जब हूती अपने पहाड़ी गढ़ से आगे बढ़े और उत्तरी व मध्य यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर सना समेत कई इलाकों को अपने नियंत्रण में ले आए। इसके अगले साल सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के समर्थन में युद्ध में हस्तक्षेप किया था।युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक कम से कम 1.5 लाख लोगों की मौत हुई और यमन अकाल के कगार तक पहुंच गया। अब हूतियों के पश्चिमी तट पर नियंत्रण के बाद अल-बुखैती का दावा है कि शक्ति संतुलन सना में मौजूद हूती प्रशासन के पक्ष में बदल गया है। उनके मुताबिक सऊदी अरब ने अपना सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्ड यानी यमन का पश्चिमी तट खो दिया है।