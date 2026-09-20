हरियाणा में दर्दनाक हादसा: गणेश विसर्जन से लौट रहे दो युवकों की पिकअप की चपेट में आने से मौत, एक घायल

मृतक एक साथ करते थे काम

घटना के तुरंत बाद साथ चल रहे परिजनों और अन्य लोगों ने घायलों को संभाला और आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद मोहित और वंश को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे युवक यशु का इलाज जारी है। हादसे का शिकार हुए मोहित और वंश दोनों एक गारमेंट्स की दुकान पर काम करते थे। इस अचानक हुई दुर्घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।