एशियाड: 10 हजार मीटर दौड़ में गुलवीर को रजत, महिला शॉटपुट में मनप्रीत ने जीता कांसा; जानें अन्य एथलीटों का हाल

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मनप्रीत ने 17.17 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और भारत के लिए कांस्य पदक सुनिश्चित किया। मनप्रीत के पास आगे बढ़ने का मौका था, लेकिन उनका आखिरी प्रयास फाउल रहा जिस कारण उन्हें कांस्य से संतोष करना पड़ा। भारत की एक अन्य एथलीट कृष्णा मेनन 16.57 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ पांचवें स्थान पर रहीं और पदक से चूक गईं। इस स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक क्रमश: चीन की झी जिआयुआन (19.40 मीटर) और झांग लिनरू (18.14 मीटर) ने जीता। पटियाला की रहने वाली 36 वर्षीय मनप्रीत का पिछला बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन 2023 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक था। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 18.06 मीटर है, जो उन्होंने 2022 में हासिल किया था।भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने पुरुष 10000 मीटर में रजत पदक जीत लिया। गुलवीर ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और 28:29.38 मिनट के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 2,000 मीटर की दूरी शेष रहने पर भी मेडल की दौड़ में मजबूती से बने रहने के बाद गुलवीर ने बेहद मुश्किल आखिरी दौर में भी अपना संयम बनाए रखा और यादगार पोडियम फिनिश हासिल करते हुए भारत के लिए एक और एथलेटिक्स मेडल जीता। भारत के लंबी दूसरी के धावक गुलवीर सिंह ने एशियाई खेलों के अपने कांस्य को रजत में बदला। हांग्झू में पिछले एशियाई खेलों में कांस्य जीतने वाले गुलवीर बहरीन के बिरहानु बालेयू से पीछे रहे जिन्होंने 28 मिनट 27.51 सेकेंड में स्वर्ण पदक जीता। बहरीन के अलबर्ट किप्टो को कांस्य पदक मिला जिन्होंने 28 मिनट 34. 18 सेकेंड का समय निकाला। गुलवीर ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भी रजत पदक जीता था।पुरुष 100 मीटर में भारत को निराशा मिली है और दोनों भारतीय फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेश कुजुर सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सके। गुरिंदरवीर ने 10.32 सेकेंड का समय लिया और वह ओवरऑल 11वें स्थान पर रहे। वहीं, अनिमेश 10.38 सेकेंड का समय लेकर ओवरऑल 18वें स्थान पर रहे। इन दोनों का ही प्रदर्शन फाइनल में पहुंचने के लिए काफी नहीं था। गुरिंदरवीर और अनिमेश से पदक लाने की काफी उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने निराश किया।महिला हेप्टाथलान में भारत को निराशा मिली है और अनामिका केए और पूजा पदक नहीं जीत सकी हैं। पूजा ने 800 मीटर में 2:16.43 मिनट का समय लेकर दूसरे स्थान पर फिनिश किया, जबकि अनामिका 2:18.06 मिनट के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। हालांकि, उनके ये प्रयास भी ओवरऑल स्टैंडिंग में पदक लाने के लिए काफी नहीं रहे। महिला हेप्टाथलान में पूजा छठे और अनामिका सातवें स्थान पर रहीं।