लालबागचा राजा: शाहरुख-रणवीर से अनन्या तक, इस साल मुंबई के राजा के दर्शन करने पहुंचे ये सितारे; देखें तस्वीरें
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 25 Sep 2026 06:35 PM IST
सार
Lalbaugcha Raja 2026: आज गणेशोत्सव का समापन हो गया है। इस बीच जानिए इस साल कौन-कौनसे सितारे मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा दर्शन करने पहुंचे। देखें तस्वीरें।
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विस्तार
गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर कई सेलेब्स मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। शाहरुख, कार्तिक आर्यन, गोविंदा से लेकर कई सितारों ने लालबागचा राजा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
शाहुरुख खान
गणेश चतुर्थी के दौरान देर रात शाहरुख खान मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनकी बेटी सुहाना और पत्नी गौरी के साथ मैनेजर पूजा ददलानी भी साथ नजर आईं। एक्टर ने इस दौरान बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
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शाहुरुख खान
गणेश चतुर्थी के दौरान देर रात शाहरुख खान मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनकी बेटी सुहाना और पत्नी गौरी के साथ मैनेजर पूजा ददलानी भी साथ नजर आईं। एक्टर ने इस दौरान बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
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रणवीर सिंह
फिल्म प्रलय की शूटिंग के बीच रणवीर सिंह समय निकालकर मुंबई के प्रसिद्ध लाला बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। अभिनेता ने बप्पा के दर्शन कर प्रार्थना की। इसके बाद वे फैंस से भी रूबरू हुए।
फिल्म प्रलय की शूटिंग के बीच रणवीर सिंह समय निकालकर मुंबई के प्रसिद्ध लाला बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। अभिनेता ने बप्पा के दर्शन कर प्रार्थना की। इसके बाद वे फैंस से भी रूबरू हुए।
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कार्तिक आर्यन
72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला। पुरस्कार मिलने के बाद कार्तिक गुजरात के एकता नगर से सीधे मुंबई के लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे और बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला। पुरस्कार मिलने के बाद कार्तिक गुजरात के एकता नगर से सीधे मुंबई के लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे और बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
गोविंदा
अभिनेता गोविंदा भी अपनी फिल्म ‘रूपा’ की को-स्टार रानी स्वर्णकार संग लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे। यहां उन्होंने बप्पा के दर्शन किये। इसके बाद फैंस का अभिवादन किया।
अभिनेता गोविंदा भी अपनी फिल्म ‘रूपा’ की को-स्टार रानी स्वर्णकार संग लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे। यहां उन्होंने बप्पा के दर्शन किये। इसके बाद फैंस का अभिवादन किया।
संजय दत्त
एक्टर संजय दत्त भी अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान कपल काफी सिंपल और भक्ति भाव में नजर आया।
एक्टर संजय दत्त भी अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान कपल काफी सिंपल और भक्ति भाव में नजर आया।
अनन्या पांडे
अभिनेत्री अनन्या पांडे भी अपने पिता चंकी पांडे के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंची थीं। पिता-बेटी इस दौरान पीले आउटफिट में ट्विनिंग करते नजर आए थे।
अभिनेत्री अनन्या पांडे भी अपने पिता चंकी पांडे के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंची थीं। पिता-बेटी इस दौरान पीले आउटफिट में ट्विनिंग करते नजर आए थे।
सनी लियोनी
एक्ट्रेस सनी लियोनी अपने पति डैनियल वेबर के साथ लालबागचा राजा के दरबार पहुंचीं थी। एक्ट्रेस ने दर्शन कर फैंस से भी मुलाकात की थी।
एक्ट्रेस सनी लियोनी अपने पति डैनियल वेबर के साथ लालबागचा राजा के दरबार पहुंचीं थी। एक्ट्रेस ने दर्शन कर फैंस से भी मुलाकात की थी।