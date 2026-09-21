{"_id":"6ab107938216b03e7108999a","slug":"video-dharamshala-college-chhatron-ki-goonj-main-gate-lock-allegation-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"धर्मशाला: युकां के कार्यक्रम में ऑडिटोरियम के मुख्य गेट पर जड़ दिया ताला, आनन फानन में खोला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के ऑडिटोरियम में सोमवार को युवा कांग्रेस की ओर से 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब भी पहुंचे। आयोजकों की ओर से इसे विद्यार्थियों के साथ संवाद का मंच बताया गया, जहां शिक्षा, रोजगार और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान ऑडिटोरियम विद्यार्थियों से भरा नजर आया और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बीच मुख्य गेट पर ताला लगाए जाने का आरोप सामने आया है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान कुछ समय के लिए ऑडिटोरियम के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया था, जिससे अंदर मौजूद छात्र बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दावा किया गया कि जैसे ही मुख्य गेट पर ताला लगाए जाने की बात सामने आई, उसे आनन-फानन में खोल दिया गया और इसके बाद छात्रों के बाहर निकलने का रास्ता खुला। हालांकि, उपलब्ध स्वतंत्र समाचार कवरेज में मुख्य गेट पर ताला लगाए जाने की घटना की पुष्टि नहीं मिली है, इसलिए इस दावे को फिलहाल आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। कार्यक्रम की उपलब्ध रिपोर्टिंग में आयोजन, विद्यार्थियों की मौजूदगी और संवाद के उद्देश्य का उल्लेख है, लेकिन ताले की घटना का जिक्र नहीं है। युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों से सीधे संवाद करना और उनकी समस्याओं एवं चिंताओं को समझना बताया गया। कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को प्रमुखता दी गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पुनीत मल्ली, संजीव गांधी और दिनेश शर्मा सहित युवा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर सामने आए ताले के आरोप ने हालांकि आयोजन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। यदि मुख्य द्वार वास्तव में बंद किया गया था, तो यह किसके निर्देश पर और कितनी देर के लिए किया गया, इसका जवाब आयोजकों की ओर से सामने आना बाकी है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना स्पष्ट है कि कार्यक्रम धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ और इसमें विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य गेट पर ताला लगाए जाने के आरोप की पुष्टि या खंडन संबंधित आयोजकों अथवा कॉलेज प्रशासन के आधिकारिक पक्ष से ही स्पष्ट हो सकेगा।

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