{"_id":"6aec345565a764915b04e27f","slug":"video-cm-sukhu-chamba-bharmour-visit-development-projects-maihla-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: चुराह से होली पहुंचे CM सुक्खू, कांग्रेस नेता चंद्रमणि कुलेठी के निधन पर जताया शोक; भरमौर को देंगे करोड़ों की सौगात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का बृहस्पतिवार को चंबा जिले का दौरा शोक संवेदनाओं और विकासात्मक गतिविधियों के नाम रहा। मुख्यमंत्री चुराह से हेलिकॉप्टर के माध्यम से होली हेलीपैड पहुंचे। यहां से सड़क मार्ग के जरिए वह कांग्रेस नेता चंद्रमणि कुलेठी के घर पहुंचे और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। होली में शोकाकुल परिवार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री का भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिल्ह पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां वह विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने और स्थानीय लोगों को नई सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री इस दौरान क्षेत्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री मैहला में आयोजित होने वाले 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं को सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। साथ ही प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से आवश्यक तैयारियां की गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम मैहला में करेंगे। इसके बाद उनका आगामी दौरा तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा।

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