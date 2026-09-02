{"_id":"6a97f63e0f0a25acc308f5af","slug":"video-chamba-seven-meter-stretch-of-road-caves-in-at-batti-di-hatti-traffic-halted-for-two-hours-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: बत्ती दी हट्टी में सात मीटर सड़क धंसी, दो घंटे थमी रही वाहनों की रफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भरमौर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ामुख के समीप बत्ती दी हट्टी में बुधवार को करीब सात मीटर सड़क धंसने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। सड़क धंसने के कारण करीब दो घंटे तक हाईवे पर यातायात पूरी तरह थमा रहा। इससे मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों और मणिमहेश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क धंसने की सूचना मिलते ही एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और यातायात बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू किया। मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए एनएचएआई ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की। टीम ने हाईवे के किनारे से पहाड़ी की तरफ सड़क का विस्तार करते हुए पहाड़ी का कुछ हिस्सा काटकर रास्ता तैयार किया। इसके बाद वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू कर दी गई। उधर, एनएचएआई के साइट प्रभारी साहिल ने बताया कि बत्ती दी हट्टी में करीब सात मीटर सड़क धंसी थी, जिससे यातायात पूरी तरह रुक गया था। यात्रियों की सुविधा और मणिमहेश यात्रा को देखते हुए तत्काल सड़क को पहाड़ी की ओर से काटकर वाहनों के लिए चालू किया गया।

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