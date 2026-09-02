Chamba News: अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेल प्रतियोगिताओं का आगाज

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सेंट्रल जोन प्रथम की प्रतियोगिता साच, सेंट्रल जोन द्वितीय की भटका, चुराह जोन की झज्जाकोठी, भटियात जोन की गरनोटा, बनीखेत जोन की भुनाड़ और सलूणी जोन की प्रतियोगिता मलाल में शुरू हुई।प्रतियोगिताओं में जिलेभर से करीब 1300 छात्रा खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। तीन दिन तक कबड्डी, खो-खो, वॉलीबाल, बैडमिंटन सहित विभिन्न खेल स्पर्धाएं करवाई जाएंगी।सहायक प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा अधिकारी मोहिंद्र ठाकुर ने बताया कि सफल आयोजन के लिए सभी मेजबान स्कूलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। खिलाड़ियों की सुविधा और प्रतियोगिताओं के सुचारु संचालन के लिए विभागीय स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है।उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान विभागीय टीम विभिन्न आयोजन स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच करेगी। इन प्रतियोगिताओं से छात्राओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा