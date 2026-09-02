Chamba News: नवोदय विद्यालय में नौवीं और 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू

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अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है। कक्षा नौवीं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी चंबा जिले का निवासी होना चाहिए और वर्ष 2026 में जिला चंबा के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी विद्यालय में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत होना जरूरी है।अभ्यर्थी का जन्म एक मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होना चाहिए। कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का वर्ष 2026 में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत होना जरूरी है। इसके लिए जन्मतिथि एक जून 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच निर्धारित की गई है।इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सभी पात्रता शर्तों और दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। कक्षा नौवीं के लिए cbseitms.nic.in/2026/nvsix_9 और कक्षा 11वीं के लिए cbseitms.nic.in/2026/nvsxi_11 पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। संवाद