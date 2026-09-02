Chamba News: 5143 शिवभक्तों ने डल झील में लगाई आस्था की डुबकी

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पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं ने हड़सर से यात्रा शुरू की और धन्छौ, सुंदरासी और गौरीकुंड सहित विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए पवित्र डल झील पहुंचे। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और ऊंचाई के बावजूद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। भोले के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने पवित्र डल में स्नान कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की।वहीं, चौपर सेवा के माध्यम से गौरीकुंड पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कठिन पैदल चढ़ाई से राहत मिली। बुजुर्गों और पैदल यात्रा करने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए हवाई सेवा काफी उपयोगी रही। आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकांश श्रद्धालुओं ने मणिमहेश पहुंचने के लिए पैदल मार्ग को ही प्राथमिकता दी।31 अगस्त से 1 सितंबर तक नहीं उड़ा चौपर31 अगस्त और एक सितंबर को चोपर सेवा प्रभावित रही। 31 अगस्त को गौरीकुंड में धुंध और एक सितंबर को भरमौर में बादल छाए रहने के कारण उड़ानें नहीं हो पाईं।दिनांकपैदल श्रद्धालु चौपर से गए27 अगस्त4346428 अगस्त 38710429 अगस्त 75613330 अगस्त 166411531 अगस्त 1486कुल4727416यात्रा शांतिपूर्वक चल रही है। जल्द ही चाैपर सेवाएं सुचारु होंगी। यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। साथ ही स्वास्थ्य शिविर भी विभिन्न पड़ावों में लगाए जा रहे हैं। अजय कुमार सिंह, एसडीएम भरमौर