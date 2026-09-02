Chamba News: भरमाणी माता के दरबार में उमड़ी भीड़, लगीं लंबी कतारें

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मंदिर खुलने के बाद सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम तक जारी रहा। शाम के समय एक बार फिर दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई और लंबी लाइनें नजर आईं। हालांकि, दोपहर में तेज धूप और गर्मी के कारण मंदिर परिसर में इक्का-दुक्का श्रद्धालु ही नजर आए।मंदिर के पुजारी अजय कुमार ने बताया कि जन्माष्टमी के शाही स्नान के बाद भरमाणी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।