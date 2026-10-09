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चंबा: साच पास में बर्फबारी से पांगी का सड़क संपर्क कटा, आठ से दस इंच बर्फ जमने का अनुमान

Ankesh Dogra

Updated Fri, 09 Oct 2026 10:00 AM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 10:00 AM IST







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चंबा जिले के साच पास में ताजा बर्फबारी के कारण बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। यहां 8 से 10 इंच तक बर्फ जमा होने का अनुमान है, जिससे जनजातीय क्षेत्र पांगी का जिला मुख्यालय चंबा से सड़क संपर्क कट गया है। स्थानीय लोगों ने मौसम साफ होते ही बर्फ हटाकर मार्ग बहाल करने की मांग की है। ... और पढ़ें

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