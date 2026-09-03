बिलासपुर: मजारी स्कूल में जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर दिखी कृष्ण भक्ति, नृत्य में जीवंत हुईं बाल लीलाएं

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मजारी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। विद्यार्थियों ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों और उनकी बाल लीलाओं को नृत्य एवं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की ओर से दी गई श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित नृत्य प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। प्रस्तुतियों के दौरान विद्यालय परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरजीत ठाकुर ने विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन सत्य, धर्म, कर्तव्य, कर्म और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी व निष्ठा के साथ पालन करने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक और संस्कारपरक कार्यक्रम विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही इन आयोजनों से बच्चों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी विकास होता है। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य और विद्यालय स्टाफ ने विद्यार्थियों सहित सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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