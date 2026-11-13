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बिलासपुर: राहण शिक्षा निकेतन में खेल प्रतियोगिताओं के साथ मनाया बाल दिवस, विद्यार्थियों ने दिखाया दमखम
राहण शिक्षा निकेतन झंडूता में शुक्रवार को बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
बाल दिवस समारोह के दौरान कबड्डी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं करवाई गईं। इनमें विद्यार्थियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। खेल मैदान में बच्चों ने अपनी प्रतिभा और खेल भावना का परिचय दिया।
प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यालय परिसर में दिनभर उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन पढ़ाई से हटकर खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर बना।
विद्यालय प्रबंधन के अनुसार बाल दिवस समारोह आयोजित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करना और उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को बढ़ावा देना रहा। इस तरह के आयोजन बच्चों में खेल भावना, अनुशासन और आपसी सहयोग की भावना विकसित करने में सहायक होते हैं।
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