Bilaspur News: बस हादसे की जांच में जुटी पुलिस, सीसीटीवी फुटेज में दिखा घटनाक्रम

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सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद स्पष्ट होंगे हादसे के कारणसंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं में बुधवार दोपहर बस स्टैंड के बाहर परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बस की चपेट में आने से युवक की मौत के मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। हादसे से संबंधित एक फुटेज पुलिस के हाथ लगी है, जबकि घटनास्थल के आसपास लगे अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच के बाद ही हादसे के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट करेगी।हादसे में जान गंवाने वाला पंकज कुमार नगर परिषद घुमारवीं के हारकुकार गांव का रहने वाला था। बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बस स्टैंड से बाहर निकल रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए थे। साथ ही बस को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद चालक को छोड़ दिया गया था।पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज में प्रथम दृष्टया हादसे के लिए बस चालक की गलती सामने आती दिखाई दे रही है। फुटेज में बस और युवक एक ही दिशा में जाते नजर आ रहे हैं। बस का अगला हिस्सा युवक के पास से गुजरने और बस के पूरी तरह आगे निकलने तक युवक पिछले टायर की चपेट में आ चुका था। हालांकि, पुलिस अभी किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है।पुलिस अन्य कैमरों की फुटेज भी इसलिए खंगाल रही है, ताकि घटनाक्रम की पूरी तस्वीर सामने आ सके। अलग-अलग कैमरों में कैद घटनाक्रम का मिलान करने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी को भी जांच में शामिल किया जा रहा है। पुलिस बस की गति, उसकी दिशा और युवक के बस की चपेट में आने की परिस्थितियों की भी पड़ताल कर रही है।सभी पहलुओं की जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थितिपुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि हादसे से संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही मामले में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।