{"_id":"6acf35e30b521db8c90735f9","slug":"video-bjp-protests-outside-congress-office-in-yamunanagar-burns-rahul-gandhis-effigy-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"यमुनानगर में कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा का प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला फूंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यमुनानगर में कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी का पुतला फूंककर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने महिला सम्मान, महिला आरक्षण और कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रदर्शन में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, पूर्व मेयर मदन चौहान और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सपरा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि महिलाओं के मान-सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर ऐसा रुख अपनाया, जो महिलाओं के हितों के अनुकूल नहीं है। कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर पार्टी के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। नारी शक्ति के सम्मान के लिए भाजपा प्रतिबद्ध : अरोड़ा यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नारी शक्ति के मान-सम्मान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कांग्रेस पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर विरोध का रुख अपनाने का आरोप लगाया। अरोड़ा ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर कांग्रेस कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। कांग्रेस पर माहौल खराब करने का आरोप पूर्व मेयर मदन चौहान ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश का माहौल खराब करने और युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। चौहान ने कहा कि भाजपा महिलाओं के सम्मान और देश की एकता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने और देशविरोधी तत्वों का समर्थन करने के आरोप भी लगाए। कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सपरा की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस के प्रति अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

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