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छछरौली। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने शनिवार को छछरौली अनाज मंडी का दौरा कर प्रस्तावित सब्जी मंडी के निर्माण को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि छछरौली और प्रतापनगर में सब्जी मंडियां बनने से क्षेत्र के किसानों और सब्जी उत्पादकों को काफी लाभ मिलेगा।उन्होंने बताया कि सरकार छछरौली या आसपास के क्षेत्र में पशु मंडी बनाने के लिए भी तैयार है। मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचने पर चेयरमैन कैलाश चंद शर्मा, वाइस चेयरमैन योगेश अग्रवाल, मंडी अधिकारी राजकुमार और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग ने कृषि मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने मंडी अधिकारियों और व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं, सुझाव और आवश्यकताएं जानीं।मंत्री राणा ने कहा कि स्थानीय स्तर पर सब्जी मंडियों की सुविधा मिलने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनके समय और परिवहन खर्च की बचत होगी। साथ ही सब्जियों के विपणन के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और कृषि क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से मजबूत बनाया जाए।उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पशु मंडी बनने से पशुपालन से जुड़े किसानों और नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। मार्केट कमेटी चेयरमैन कैलाश चंद शर्मा ने कहा कि दोनों सब्जी मंडियों की स्थापना से किसानों, व्यापारियों और आमजन को सुविधा मिलेगी तथा कृषि व्यापार को नई गति मिलेगी। इस मौके पर अंशुल, अंकुश शर्मा भंगेडा, सुधीर गर्ग, संजय गोयल, लक्ष्मी चंद, नगेश चंद, गौरव मंगला, रोहित, संजीव, दिनेश पराशर और अमर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।