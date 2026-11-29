विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यमुनानगर। गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अब किसानों ने धरने के साथ-साथ सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और भारतीय किसान यूनियन रतनमान के नेतृत्व में किसान रविवार को सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे।मार्च में ट्रैक्टरों के अलावा बड़ी संख्या में किसान अपनी कारों और बाइकों पर भी शामिल होंगे। मार्च भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के कार्यालय पर पहुंचेगा, जहां किसान सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताएंगे। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।भाकियू चढ़ूनी के जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना और भाकियू रतनमान के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने बताया कि सरकार किसानों के आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार बहरी हो चुकी है और उसे किसानों के विरोध प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए अब धरना देने के साथ-साथ सड़कों पर उतरकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जाएगी।दोनों किसान नेताओं ने बताया कि रविवार सुबह 10 बजे सभी किसान सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में एकत्रित होंगे। यहां से ट्रैक्टरों, कारों और बाइकों के काफिले के साथ प्रदर्शन करते हुए भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के कार्यालय तक पहुंचेंगे। विधायक कार्यालय के सामने सरकार का पुतला जलाकर रोष जताया जाएगा।उन्होंने बताया कि मार्च को लेकर किसानों को सूचना दी जा चुकी है और इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। किसानों का कहना है कि गन्ने के भाव में मामूली बढ़ोतरी से उनका खर्च भी पूरा नहीं हो रहा है। खेती में खाद, बीज, डीजल और मजदूरी का खर्च लगातार बढ़ रहा है।शुभारंभ के बाद से शुगर मिल बंदगन्ने के दाम बढ़वाने के लिए चल रहे आंदोलन का असर सरस्वती शुगर मिल के संचालन पर भी पड़ रहा है। 17 नवंबर को मिल का शुभारंभ होने के बाद से ही इसमें पेराई शुरू नहीं हो पाई है। शनिवार को भी मिल में गन्ना नहीं पहुंचा। किसान भाव बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में मिल प्रबंधन के सामने भी पेराई शुरू करने की चुनौती बनी हुई है।