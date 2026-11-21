{"_id":"6b019e6f28cb99766e0bd6f1","slug":"video-vehicle-hits-motorcycle-youth-injured-in-the-accident-succumbs-to-his-injuries-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में घायल युवक ने तोड़ा दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनीपत। गांव नांदनौर के पास वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। वह गांव सेवली से पबनेरा में आयोजित शादी समारोह में जा रहे थे। गांव सेवली निवासी प्रवीन (35) शुक्रवार को बाइक पर सवार होकर गांव पबनेरा में बुआ की पोती के शादी समारोह में जाने के लिए घर से निकले थे। जब वह गांव नांदनौर के पास पहुंचे तभी किसी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उनका उपचार शुरू किया। हालांकि, देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना से परिवार में मातम छा गया। वह एक बेटे के पिता थे। सूचना मिलने के बाद मुरथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। पुलिस ने मृतक के भाई शमशेर के बयान पर वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। थाना प्रभारी राजीव ने बताया कि वाहन चालक का पता लगाने के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।

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