{"_id":"6b019e6f28cb99766e0bd6f1","slug":"video-vehicle-hits-motorcycle-youth-injured-in-the-accident-succumbs-to-his-injuries-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में घायल युवक ने तोड़ा दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में घायल युवक ने तोड़ा दम
सोनीपत। गांव नांदनौर के पास वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। वह गांव सेवली से पबनेरा में आयोजित शादी समारोह में जा रहे थे।
गांव सेवली निवासी प्रवीन (35) शुक्रवार को बाइक पर सवार होकर गांव पबनेरा में बुआ की पोती के शादी समारोह में जाने के लिए घर से निकले थे। जब वह गांव नांदनौर के पास पहुंचे तभी किसी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उनका उपचार शुरू किया। हालांकि, देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना से परिवार में मातम छा गया। वह एक बेटे के पिता थे। सूचना मिलने के बाद मुरथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। पुलिस ने मृतक के भाई शमशेर के बयान पर वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। थाना प्रभारी राजीव ने बताया कि वाहन चालक का पता लगाने के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।