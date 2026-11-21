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गोहाना। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां में शनिवार को तीन दिवसीय वार्षिक युवा महोत्सव युनिफेस्ट-2026 शुरू हो गया। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार बतौर मुख्य अतिथि महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भगत फूल सिंह ने इसी धरती पर महिला शिक्षा की जो अलख जगाई थी, वह आज बड़े शैक्षणिक आंदोलन का रूप ले चुकी है। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में विश्वविद्यालय का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। शिक्षित और आत्मनिर्भर बेटियां ही समाज एवं राष्ट्र के समग्र विकास का आधार बनेंगी। उन्होंने विश्वविद्यालय की छात्राओं की प्रतिभा, महोत्सव की भव्यता और आयोजन की सराहना की। उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए 11 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने छात्राओं से बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। युवा महोत्सव में छात्राओं ने विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। छात्राओं ने लोकनृत्यों के माध्यम से देश की अलग-अलग संस्कृतियों से अवगत करवाया। कुलपति प्रो. सुदेश ने कहा कि युवा महोत्सव छात्राओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण मंच है। इससे छात्राओं को अपनी रचनात्मकता, कला और सांस्कृतिक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर अनूप लाठर, पद्मश्री लोक कलाकार महाबीर गुड्डू आदि उपस्थित थे।

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