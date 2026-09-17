सोनीपत में सेवा संकल्प अभियान के शुभारंभ पर विधायक निखिल मदान की जुबान फिसली

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जिला नागरिक अस्पताल में सेवा संकल्प अभियान के शुभारंभ के अवसर पर विधायक निखिल मदान ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के बजाय मुख्यमंत्री के जन्मदिन की जानकारी दे दी। इस दौरान उन्होंने रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने के साथ टीबी रोगियों को पोषण किट भी वितरित की। घटना का विवरण सेवा संकल्प अभियान के शुभारंभ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक निखिल मदान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। अपने संबोधन के दौरान, विधायक ने गलती से प्रधानमंत्री के बजाय मुख्यमंत्री के जन्मदिन का उल्लेख कर दिया। यह एक अनजाने में हुई चूक बताई जा रही है।

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