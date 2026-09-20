Sonipat News: आज बेटियों के नामकरण में शामिल होगा गैंगस्टर काला जठेड़ी

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काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा ने तीन महीने पहले जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था। बेटियों के नामकरण के लिए रविवार को घर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी में शामिल होने के लिए उसे कस्टडी पैरोल दी गई है। इससे पहले बेटियों के जन्म के समय भी उसे चार घंटे की पैरोल मिली थी।अनुराधा ने कहा कि बेटियों के जन्म के बाद घर का माहौल बदल गया है। उन्होंने बताया कि फोन पर रोजाना संदीप से बात होती है और बातचीत में ज्यादातर बेटियों का ही जिक्र रहता है। उनके अनुसार, संदीप अपनी बेटियों के साथ समय बिताने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह प्रार्थना करती हैं कि संदीप जल्द जेल से बाहर आए और बेटियों को बड़ा होते देख सके।