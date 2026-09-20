Sonipat News: जीटी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत

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गन्नौर। जीटी रोड पर गन्नौर अड्डे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में गांव पांची गुजरान के दीपक (28) की मौत हो गई। यह हादसा पास के सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार दीपक किसी काम से जीटी रोड पर गया था। यहां से बाइक पर सवार होकर वापस लौटते समय गन्नौर अड्डे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उसे की बाइक को टक्कर मार दी।टक्कर लगने से दीपक सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद बड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी में यह सारी घटना कैद हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस फुटेज के आधार पर चालक की पहचान में जुटी है।पांची गुजरान निवासी बलजीत ने बताया कि दीपक की चार पहले ही शादी हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। छोटी बेटी 2 वर्ष व बड़ी बेटी साढ़े तीन वर्ष की है। दीपक मेहनत कर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। इस हादसे ने दो बेटियों के सिर से पिता का साया छीन लिया है। परिजनों पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।गन्नौर थाना प्रभारी नीरज ने कहा बताया कि मृतक का शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा गया है। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी में यह सारी घटना कैद है। जांच की जा रही है।