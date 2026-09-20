Sonipat News: डंडों से हमला करने का दूसरा आरोपी गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:25 AM IST
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सोनीपत। गांव रोलद लतीफपुर में खेत की सिंचाई को लेकर हुए विवाद के बाद दराती, कस्सी और डंडों से हमला करने के दूसरे आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि अभिमन्यु ने 18 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
16 अगस्त की शाम अभिमन्यु की वीरेंद्र उर्फ बंजारी से सिंचाई को लेकर कहासुनी और हाथापाई हुई थी। अगले दिन 17 अगस्त की सुबह अभिमन्यु और उसके चचेरे भाई विकास पर हमला किया गया। वीरेंद्र, सोनू और परिवार के अन्य सदस्यों ने दराती, कस्सी और डंडों से उन पर वार किया। मोहित के हाथ और सिर पर कुल्हाड़ी व कस्सी से गंभीर चोटें आईं।
सहायक उप निरीक्षक अनम की टीम ने पहले वीरेंद्र उर्फ बंजारी को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब सुरेंद्र से घटना में इस्तेमाल हथियारों और अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर रही है।
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16 अगस्त की शाम अभिमन्यु की वीरेंद्र उर्फ बंजारी से सिंचाई को लेकर कहासुनी और हाथापाई हुई थी। अगले दिन 17 अगस्त की सुबह अभिमन्यु और उसके चचेरे भाई विकास पर हमला किया गया। वीरेंद्र, सोनू और परिवार के अन्य सदस्यों ने दराती, कस्सी और डंडों से उन पर वार किया। मोहित के हाथ और सिर पर कुल्हाड़ी व कस्सी से गंभीर चोटें आईं।
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सहायक उप निरीक्षक अनम की टीम ने पहले वीरेंद्र उर्फ बंजारी को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब सुरेंद्र से घटना में इस्तेमाल हथियारों और अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर रही है।
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