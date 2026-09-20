Sonipat News: ऑनलाइन हिंदी कविता पाठ स्पर्धा में प्राची प्रथम

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विभिन्न महाविद्यालयों की छात्राओं ने वीडियो के माध्यम से अपनी कविताओं की प्रस्तुतियां भेजीं। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं में हिंदी के प्रति रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के साथ हिंदी के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करना था।सीआरए कॉलेज की करिश्मा और हिंदू गर्ल्स कॉलेज की अनुष्का ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। जीवीएम गर्ल्स कॉलेज की नैना मस्ताना को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।प्राचार्य डॉ. ऊषा दहिया ने विजेता छात्राओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. आशा रानी ने किया, जबकि सह-संयोजक डॉ. नीलम, डॉ. प्रवेश और डॉ. मनीषा रहीं। निर्णायक मंडल में डॉ. आशा रानी और डॉ. मनीषा शामिल रहीं।