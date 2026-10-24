{"_id":"6adc89e14efc3699c60ec403","slug":"video-13-out-of-14-lifts-at-the-womens-medical-college-are-out-of-service-causing-difficulties-for-patients-moving-around-the-6-story-building-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिला मेडिकल कॉलेज में 14 में से 13 लिफ्ट बंद, 6 मंजिला भवन में मरीजों को ऊपर आने-जाने में होती है परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोहाना। खानपुर कलां स्थित बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज में 14 में से 13 लिफ्ट बंद पड़ी हैं। लिफ्ट बंद होने से मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मेडिकल कॉलेज के छह मंजिला भवन में ऊपर तक जाने में मरीजों को असुविधाएं हो रही हैं। लंबे समय से लिफ्ट बंद रहने पर मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर ने एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। महिला मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन करीब दो हजार मरीजों की ओपीडी होती है। इसके अतिरिक्त मरीज के साथ एक या दो उसके परिजन होते हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन कई हजार लोगों का आना-जाना होता है। मेडिकल कॉलेज में कई मुख्य विभाग ऊपर की मंजिलों में बने हुए हैं। मेडिकल कॉलेज का भवन छह मंजिला है। मेडिकल कॉलेज के प्रथम तल पर ओपीडी, ओटी व प्रसुति केंद्र है। वहीं ऊपर की मंजिलों पर वार्ड बने हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में ऊपर तक जाने के लिए 14 लिफ्ट लगी हुई हैं। इनमें से 13 लिफ्ट लंबे समय से बंद हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या के अनुपात में एकमात्र चालू लिफ्ट पर्याप्त नहीं है। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को ऊपर के वार्डों व ओप्ररेशन थिएटर तक रैंप से लेकर जाना पड़ता है। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश चंद्र दुरेजा का कहना है कि संस्थान की लिफ्ट बंद होने का मामला संज्ञान में है। इस संबंध में एजेंसी को कई बार नोटिस जारी किया हुआ है। काम नहीं करने पर एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। जल्द ही दूसरी एजेंसी से लिफ्टों की मरम्मत करवाकर उन्हें चालू करवा दिया जाएगा।

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