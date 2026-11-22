{"_id":"6b02cfdc32afae672e0c73cd","slug":"video-several-events-including-kabaddi-and-athletics-were-held-on-the-second-day-of-the-hsvp-sports-meet-in-rohtak-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में एचएसवीपी स्पोर्टस मीट के दूसरे दिन आयोजित हुए कबड्डी, एथलेटिक्स सहित कई इवेंट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के राजीव गांधी खेल परिसर में एचएसवीपी की 12वीं स्पोर्टस मीट का दूसरा दिन बेहद रोमांचक रहा। दूसरे दिन कबड्डी, ऐथलेटिक्स, बॉस्केटबॉल, कुश्ती, क्रिकेट और रस्साकसी के अतिरिक्त कई अन्य खेलों के इवेंट आयोजित किए गए। इस दौरान हिसार और फरीदाबाद जोन के बीच खेला गया कबड्डी मैच देखने लायक था। मैच में हिसार की टीम फरीदाबाद पर भारी पड़ी। उनके आगे फरीदाबाद के रेडरों को अंक लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 23 नवंबर तक किया जाना है। एचएसवीपी के पांचों जोन की टीमें भाग ले रही हैं। इनमें प्रदेशभर के कर्मचारी शामिल हैं।

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