{"_id":"6affd2e468e59bc427046925","slug":"video-mp-deependers-pso-told-his-friend-two-hours-before-his-death-recruited-as-a-constable-in-haryana-police-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"सांसद दीपेंद्र के पीएसओ ने मौत से दो घंटे पहले दोस्त से कहा था..., हरियाणा पुलिस में सिपाही के तौर पर भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सांसद दीपेंद्र के पीएसओ ने मौत से दो घंटे पहले दोस्त से कहा था..., हरियाणा पुलिस में सिपाही के तौर पर भर्ती

Naveen

Updated Fri, 20 Nov 2026 10:26 AM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 10:26 AM IST







Link Copied



रोहतक के सबसे बड़े गांव मोखरा में बुधवार शाम संगीत समारोह उस समय चीख-पुकार में तब्दील हो गया, जब सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पीएसओ प्रदीप मलिक की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। परिजन व पुलिस मौत को हादसा मान रहे हैं। मरने से दो घंटे पहले ही प्रदीप ने अपने दोस्त सतीश से कहा था कि वह वीरवार को गेहूं की बिजाई करने खेत में जाएंगे। किसी तरह के तनाव में नहीं लग रहा था। ... और पढ़ें

विज्ञापन