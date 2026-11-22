Rohtak News: तिकोना पार्क में धूमधाम से तुलसी विवाह संपन्न
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:41 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:41 AM IST
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रोहतक। सेक्टर-3 के तिकोना पार्क में तुलसी विवाह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अनेक महिलाएं व बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम में शिवनारायण वशिष्ठ, राजबाला, बिजेंद्र शर्मा और कृष्णा शर्मा मौजूद थे। रामेश्वर गौड़, कृष्णा गौड़, जगफूल सिंधु, गुड्डी और अनीता दहिया भी उपस्थित थीं। हैप्पी देशवाल, श्रीचंद मुद्गिल, संतोष मलिक, सावित्री और रामरती ने भी भाग लिया। लीलावती, कांता, लक्ष्मी जून, विमला गौड़, सुनीता और माया देवी भी मौजूद थीं। मानवी, गुजराल, नीलम, सन्तोष, शकुंतला, रेखा और मंजु भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सन्तोष, भतेरी, राजपति, भगवती, सुशिला, राजबाला और सरला भी उपस्थित थे। सन्नी, प्रभावती, सुदेश, अनु, प्रियंका, सुजाता, राकेश और प्रमिला भी मौजूद रहे। संवाद
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