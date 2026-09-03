{"_id":"6a993695cda215f7e90330b8","slug":"video-healthcare-facilities-in-rohtak-found-to-be-in-a-dismal-state-during-the-vice-chairmans-inspection-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में उपाध्यक्ष के निरीक्षण में लचर मिली स्वास्थ्य व्यवस्थाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने वीरवार को नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी काउंटर, लेबर रुम, दवा काउंटर व शौचालयों की व्यवस्था का जायजा लिया। मरीजों से बातचीत की तो बाहर से अधिक दवाइयां लिखने व इलाज में कोताही बरतने की शिकायतें मिली। इस पर उपाध्यक्ष ने अस्पताल के डॉक्टरों को फटकार लगाई। इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. कमला, पीएमओ डॉ. पुष्पेंद्र व अन्य उपस्थित रहे।

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