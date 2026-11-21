{"_id":"6b019e7496b8d6c041064fa0","slug":"video-accused-in-murder-case-carrying-a-reward-of-5000-arrested-motorcycle-and-clothing-used-in-the-crime-recovered-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"हत्या मामले में पांच हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त बाइक व कपड़े बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पानीपत। गाड़ी के हेल्पर की मारपीट कर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे पांच हजार रुपये के इनामी आरोपी को सीआईए-2 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने आरोपी को जीटी रोड स्थित स्काईलार्क के सामने से उसे गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की तहसील दातागंज के गांव खेड़ा जलालपुर निवासी सत्यवीर उर्फ सतबीर के रूप में हुई है। तीन दिन के पुलिस रिमांड के बाद शनिवार को उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्षित गोयल ने बताया कि थाना सेक्टर 13-17 में दर्ज हत्या के इस मामले में आरोपी परमजीत को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए सीआईए-2 टीम ने फरार चल रहे इनामी आरोपी सत्यवीर उर्फ सतबीर को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। रिमांड अवधि में गहन पूछताछ व उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर लिए गए। बदायूं के गांव खेड़ा जलालपुर निवासी कल्याण सिंह ने थाना सेक्टर 13-17 में शिकायत दी थी कि उनका बेटा राहुल, परमजीत उर्फ सोनू के साथ गाड़ी पर हेल्पर का काम करने पानीपत आया था। यहां शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी में परमजीत और सत्यवीर उर्फ सतबीर ने राहुल की पिटाई कर दी थी। गंभीर चोटों के चलते पीजीआई रोहतक में उपचार के दौरान राहुल की मौत हो गई थी।

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