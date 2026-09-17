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पंचकूला सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में सेवा संकल्प अभियान के तहत रंगोली का आयोजन

Nivedita

Updated Thu, 17 Sep 2026 01:28 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 01:28 PM IST







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पंचकूला सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में सेवा संकल्प अभियान के तहत रंगोली का आयोजन किया गया है। इसमें विकसित भारत की संकल्पना को परिलक्षित किया गया है। ... और पढ़ें

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