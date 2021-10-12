Panchkula News: वार्ड 18 की ओर घग्गर नदी पर घाट बनाने की उठी मांग

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रामगढ़। घग्गर नदी किनारे नगर निगम के वार्ड नंबर 18 व 19 की तरफ (सेक्टर 24 से 28) घाट न होने से श्रद्धालुओं को धार्मिक आयोजनों में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सेक्टर 20 व 21 की तरफ तो घाट बने हैं, लेकिन इस ओर पक्के घाट और रास्ते का अभाव है। स्थानीय निवासी मान सिंह सैनी, अभिषेक जैन, मोरपाल और रघुबीर सिंह सैनी ने बताया कि छठ पूजा, गणेश उत्सव व अन्य पर्वों पर लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बरसात में कच्ची ढलान से नदी तक जाना जोखिमभरा रहता है। निवासियों ने सरकार से जल्द पक्के घाट निर्माण और सफाई व्यवस्था की मांग की है।

संवाद न्यूज एजेंसी