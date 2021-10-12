Panchkula News: तेज हवाओं में कभी भी गिर सकता है विशाल पेड़
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:39 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:39 AM IST
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कालका। बसंत विहार स्थित मरकरी पार्क और हनुमान मंदिर के पीछे सरकारी पार्क की सीमा से सटा सूखा पेड़ पिछले छह महीने से हादसे को न्योता दे रहा है। तेज हवाओं व बारिश से पेड़ गिरने की आशंका बनी हुई है, जिससे आसपास के मकानों और राहगीरों के लिए खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय निवासी धीरज शर्मा और विवेकानंद शर्मा ने समाधान शिविर से लेकर नप तक गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। नगर परिषद कालका के जेई अजय ने बताया कि वन विभाग से पेड़ का मूल्यांकन मिलते ही खुली बोली कराकर इसे कटवा दिया जाएगा। संवाद
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